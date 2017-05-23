Всемирный банк оценил расходы российского бюджета на оборону и ЖКХ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия тратит больше, чем другие страны, на оборону и ЖКХ, и меньше — на социальную защиту, образование и здравоохранение, говорится в докладе Всемирного банка по экономике России, опубликованном во вторник.

"Уровень расходов расширенного правительства России, который в 2015 году составил около 35% ВВП, намного ниже среднего уровня расходов в странах-членах ОЭСР (45% ВВП) и 28 странах ЕС (48% ВВП). Он превышает только уровень расходов расширенного правительства Ирландии (29,4% ВВП) и Швейцарии (33,9% ВВП). Разбивка расходов по функциям показывает, что другие страны расходуют больше средств на социальную сферу — социальная защита, образование и здравоохранение и меньше на оборону и услуги ЖКХ", — говорится в документе.

При этом авторы доклада отмечают, что действующий закон о бюджете РФ, а также одобренные правительством поправки к нему, направлены на обеспечение постепенной консолидации бюджета. "Предусматривается сокращение дефицита бюджета до 1,2% ВВП в 2019, что практически приведет бюджет в соответствие с бюджетным правилом, основанном на базовой цене отсечения 40 долларов за баррель, которое в настоящее время рассматривается правительством", — отмечается в документе.

В результате первичные расходы федерального бюджета к 2019 году по сравнению с 2016 годом должны сократиться примерно на 7% в реальном выражении или на 3,6% ВВП, причем это сокращение практически равномерно распределено по всем категориям расходов. "Наиболее значительное сокращение предполагается в таких категориях, как национальная оборона, национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство", — говорится в обзоре.

"К 2019 году сокращение расходов на социальную политику составит 2,5% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом, что потребует повышения адресности этих расходов", — считают аналитики Всемирного банка.

В документе отмечается также, что в 2017–2019 годах правительство РФ планирует привлечь дополнительные доходы в бюджет в размере 1,1% ВВП – преимущественно за счет поступления дивидендов от компаний, контролируемых государством, и увеличения налоговых поступлений от предприятий энергетического сектора.