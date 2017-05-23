"Лукойл" и МОТ подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. "Лукойл" и Международная организация труда (МОТ) подписали соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы, основные положения документа касаются занятости молодежи, обучения и обмена опытом.

На сегодняшний день это единственное в РФ соглашение между МОТ и частной компанией.

"Соглашение… задает новые стандарты занятости для молодежи, благодаря этому соглашению российская компания будет продвигать эти инициативы в девяти странах мира…", — заявила вице-премьер Ольга Голодец на церемонии подписания соглашения в Доме правительства РФ.

"Соглашение отвечает на один из важнейших вызовов современности, а именно — занятость молодежи… Соглашение представляет отличный пример сотрудничества между нами и частной компанией. Соглашение, которое является уникальным в настоящий момент", — заявил гендиректор МОТ Гай Райдер.

Первое соглашение между "Лукойлом" и Международной организацией труда было подписано в декабре 2012 года. В рамках компонента содействия занятости молодежи был запущен проект "Партнерства в сфере занятости молодежи в СНГ", целевыми странами которого были определены – Россия, Азербайджан и Казахстан (еще 6 стран – Армения, Грузия, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – участвуют в региональных мероприятиях проекта). Пилотными регионами в РФ для реализации проекта стали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Пермский край и Калмыкия.

Проект направлен на повышение эффективности мер воздействия в области занятости молодежи в странах СНГ путем реализации инициатив на региональном, национальном и субнациональном уровнях.

Учитывая успешность сотрудничества между МОТ и "Лукойла" за период 2012-2017 и высокие результаты проекта "Партнерства в сфере занятости молодёжи стран СНГ" было принято решение о продлении сотрудничества. На национальном уровне в проект будет включена республика Узбекистан, где "Лукойл" ведет активную деятельность. В РФ принято решение о включении в проект республики Коми, Астраханской и Калининградской областей.