Минфин и ЦБ предложили продлить помощь ипотечным заемщикам, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минфин и ЦБ выступают за продление программы помощи ипотечным заемщикам, Минстрой и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) считают нужным поддержку прекратить, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Предложения ведомств направлены в правительство. Срок программы истекает 31 мая, однако по факту практически все средства, выделенные на нее (4,5 миллиарда рублей), израсходованы уже по состоянию на март.

"Минфин направил свою позицию в Минстрой как ответственному исполнителю,— сообщили в пресс-службе ведомства.— Решение остается за правительством". В пресс-службе Минэкономики сообщили, что принимают участие в проработке данного вопроса совместно с Минфином и АИЖК.

Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам была запущена в апреле 2015 года. В рамках программы банки реструктурируют проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых, при этом часть ежемесячного платежа клиенту компенсирует государство (максимальная сумма помощи 600 тысяч рублей). На начало мая банки получили 52,3 тысячи заявлений на реструктуризацию в рамках программы, из которых было подтверждено соответствие условиям по 34 тысячам заявок (18,5 тысячи из них уже реструктурированы).

Шквал заявок спровоцировала либерализация требований к потенциальным получателям помощи, которая была объявлена одновременно с продлением срока программы с 1 марта до 31 мая. Из-за огромного количества заявок оставшийся лимит денег, выделенных на программу, был быстро выбран. В результате порядка 20 тысяч заемщиков получить помощь из-за нехватки денег не смогут.

В такой ситуации остро встал вопрос о продлении программы и выделении дополнительного финансирования, наиболее вероятный источник этих средств — прибыль АИЖК. По информации издания, за выступили Минфин и ЦБ. "Ситуация, когда тысячи людей собрали справки и оказались вне программы, ненормальна и вызывает социальную напряженность",— говорит источник газеты, близкий к правительству. Однако, по словам других собеседников издания, резко против продолжения помощи ипотечникам выступили профильные структуры — АИЖК и Минстрой, мотивируя свою позицию тем, что помощь не должна быть бесконечной.