Министр экономики Франции сообщил, когда Греции могут выделить новый транш

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министра экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Греция и Еврогруппа смогут достичь соглашения по выделению нового транша кредита Афинам в июне, передает агентство Рейтер.

"Я достаточно уверен в том, что мы можем достичь общего согласия по поводу долга Греции на следующей встрече через три недели", — приводит агентство слова Ле Мэра.

Следующая встреча Еврогруппы запланирована на 15 июня в Люксембурге.

Ранее глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум сообщил, что Еврогруппа в понедельник не пришла к решению, позволяющему выделить Греции новый транш кредита.

Греции необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на сумму около 7,5 миллиардов евро. Источник не исключал при этом, что решение о перечислении транша может поступить в июне.