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Экономика

Еврогруппа снова не пришла к решению о выделении Греции кредитного транша

03:4423.05.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗарубежные страны. Греция. Архивное фотоЗарубежные страны. Греция. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости, Мария Князева. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в понедельник вновь не пришел к решению, позволяющему выделить Греции новый транш кредита, но есть шанс, что оно все же будет достигнуто в ближайшие недели, ведь стране предстоят немалые выплаты по долгам в июле.

Фонды еврозоны и МВФ кредитуют Грецию, которая входит в валютный блок, во избежание ее дефолта уже с 2010 года. Сейчас идет третья программа поддержки, стартовавшая в 2015 году, ее объем — более 80 миллиардов евро. Программа, по ее задумке, должна завершиться в середине 2018 года, но две предыдущие программы приходилось, так или иначе, дополнять новыми мерами помощи.

Так называемые институты или представители кредиторов — Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ и ESM — регулярно проводят оценки состояния экономики Греции, а также выполнения ее властями условий программы кредитования. Эти условия включают, в частности, требования проведения болезненных реформ. Выполнение условий открывает путь для перечисления траншей кредитов. Вот уже несколько месяцев не завершается вторая оценка, очередной транш кредита остается невыплаченным.

Сейчас страну кредитует лишь Европейский механизм стабильности (ESM). В еврозоне ждут возобновления кредитования со стороны МВФ. Ранее МВФ заявлял, что сможет присоединиться к процессу выделения денег стране, только если будет уверен в устойчивости ее госдолга в будущем.

Источник в ЕС сообщал, что новый транш кредита может быть дан Греции, лишь когда МВФ примет решение возобновить кредитование. Однако он же не исключал, что решение дать транш может поступить уже в июне.

Еврогруппа в понедельник обсуждала по Греции два вопроса. Первый – это выполнение страной требований кредиторов, позволяющее завершить вторую оценку. Второй — это госдолг страны, который дискутировался для того, чтобы вновь привлечь к кредитованию Греции МВФ.

А решений все нет

Это далеко не первая Еврогруппа за последние месяцы, которая не приносит решения о выделении кредитов Греции.

По первому вопросу Еврогруппа достигла весомого прогресса, заявляли ее участники. "Мы очень положительно оцениваем работу, сделанную в Греции по имплементации согласованных (с институтами – ред.) реформ и мер. Власти Греции привержены продолжить эту работу как можно быстрее с тем, чтобы мы могли работать над выделением следующего транша", — сообщил глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум на пресс-конференции.

Парламент Греции на прошлой неделе принял закон, закрепляющий договоренность с кредиторами в рамках второй оценки выполнения требований нынешней программы финпомощи. Он, в частности, предусматривает сокращение на 18% пенсий с 2019 года, снижение зарплат, урезание социальных пособий и повышение налогов, коллективные увольнения трудящихся, определяет их порядок и меры контроля. Также планируются реформа в сфере энергетики, приватизация предприятий и определяется среднесрочная финансовая стратегия на 2018-2021 годы.

Помимо этого закона существует ряд мер, которые должны быть внедрены параллельно с ним в рамках второй оценки, напомнил журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. Всего, с учетом положений закона, Греция должна имплементировать 140 мер. "Можно считать реализованными 104 меры", — уточнил Московиси на пресс-конференции.

"Мы близки к официальному завершению второй оценки", — констатировал Дейссельблум.

Долг

"Сегодня у нас была первая дискуссия (с участием МВФ – ред.) по вопросу устойчивости долга. Но на данный момент мы не достигли общего соглашения по этой части нашей дискуссии", — заявил глава Еврогруппы.

Он сообщил, что работа над вопросом обеспечения устойчивости долга будет продолжена в ближайшие недели с тем, чтобы попробовать достичь консенсуса на следующей Еврогруппе через несколько недель.

В мае прошлого года Еврогруппа разделила меры ослабления долговой нагрузки на Грецию на три этапа: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные меры были запущены в конце прошлого-начале текущего года. Остальные меры были определены, но без детализации их размеров.

Исходя из слов Дейссельблума, теперь МВФ, прежде чем принять решение о возобновлении кредитования, хочет большей ясности о том, как далеко в еврозоне готовы пойти в вопросе ослабления долга Греции в будущем.

"Мы обсуждали вопрос о предоставлении большей ясности, опираясь на прошлогоднее майское решение (Еврогруппы – ред.) В том, майском, пакете был ряд мер, но мы не определили, каким будет их размер. МВФ тогда, год назад, одобрил это решение, но нам необходимо дать более точную информацию о том, какими могут быть размеры (пакета мер по ослаблению долга – ред.)", — казал Дейссельблум.

"Я думаю, что страны еврозоны ощущают срочность вопроса. Мы (в понедельник – ред.) говорили очень конкретно о возможных размерах и степени, до которой мы могли бы удлинить сроки погашения (долгов – ред.), изменения процентных ставок и прочего. Я думаю, было мудро со стороны Еврогруппы вступить в эту дискуссию. Поэтому я оптимистичен, что мы достигнем соглашения", — сказал он.

Окончательное решение Еврогруппы о том, до какой степени инструменты ослабления долговой нагрузки все же будут задействованы, будет приниматься не сейчас, а лишь в конце нынешней программы финпомощи, то есть через год, напомнил Дейссельблум.

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