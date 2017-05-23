Еврогруппа хочет, чтобы МВФ скорее решил возобновить кредитование Греции

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Мария Князева. Еврогруппа хочет, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) принял решение присоединиться к кредитованию Греции в скором времени, заявил глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум на пресс-конференции после совета министров.

"Мы по-прежнему хотим, чтобы МВФ был в программе, (выделяя кредиты – ред.), так как это очень важно для некоторых стран еврозоны, это важно в целом для Еврогруппы. Да, очень важно, чтобы до лета (до летних каникул – ред.) МВФ вновь официально стал членом программы", — сказал он.

Сейчас МВФ участвует в программе как эксперт, в еврозоне ждут, что он возобновит кредитование Греции. "Это была наша цель с лета 2015 года", — добавил Дейссельблум.

Фонды еврозоны и МВФ кредитуют Грецию, которая входит в валютный блок, во избежание ее дефолта уже с 2010 года. Сейчас идет третья программа поддержки, стартовавшая в 2015 году, ее объем — более 80 миллиардов евро. Программа, по ее задумке, должна завершиться в середине 2018 года, но две предыдущие программы приходилось, так или иначе, дополнять новыми мерами помощи. Сейчас страну кредитует лишь Европейский механизм стабильности (ESM). Ранее МВФ заявлял, что сможет присоединиться к процессу выделения денег стране, только если будет уверен в устойчивости ее госдолга в будущем.

Греции необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на сумму около 7,5 миллиардов евро. Источник не исключал при этом, что решение о перечислении транша может поступить в июне.