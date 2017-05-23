В ЕК рассказали, когда будет достигнуто соглашение по кредиту Греции

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Мария Князева. Соглашение, открывающее путь новому траншу кредита Греции в рамках программы финансовой помощи, может быть достигнуто через несколько недель, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Мы не пришли к соглашению сегодня… Я надеюсь, что это будет возможно через несколько недель", — сказал он на пресс-конференции после заседания совета министров финансов стран еврозоны, где главной темой была Греция.

Греции необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на сумму около 7,5 миллиардов евро. Источник не исключал при этом, что решение о перечислении транша может поступить в июне.