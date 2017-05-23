Американские компании не намерены уходить из России

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Американские компании регулярно подтверждают российской стороне, что не собираются уходить из РФ, заявил в интервью РИА Новости советник-посланник посольства России в США Денис Гончар.

Он отметил, что объем двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном и раньше был невысоким, а теперь снизился еще больше. Так, по итогам прошлого года российско-американская торговля, по его словам, составила всего 20,3 миллиардов долларов — это менее 0,5% внешнеторгового оборота США.

В Москве видят в этом "значительную вину предыдущей администрации Барака Обамы с ее линией на сдерживание отношений, ограничение связей и обкладывание нас санкциями".

Но в любом случае, как рассказал Гончар, "американские компании регулярно подтверждают нам, что не собираются уходить из России". "Их деятельность не прекращалась, она просто подчас широко не освещается", — пояснил российский дипломат.

Так, Гончар напомнил, что банки Goldman Sachs и JP Morgan Chase ранее приняли участие в первичном размещении акций "Детского мира". "Если взять реальный сектор, то за прошлый год запущено около десяти проектов с участием американского бизнеса", — отметил советник-посланник.