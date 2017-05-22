Никифоров: сбой в сети "Мегафона" 19 мая не связан с вирусом WannaCry

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Масштабный сбой в сети "Мегафона", произошедший в пятницу, 19 мая, не был связан с вирусом WannaCry, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

В пятницу днем на сети "Мегафона" и его "дочки" — Yota, работающего как виртуальный оператор на сети материнской компании, произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь в Москве и нескольких крупных городах Поволжья. Авария была устранена вечером в пятницу, ее причиной стал сбой программного обеспечения Hewlett Packard.

"Технический сбой в сотовых сетях точно никак не связан с нашумевшим вирусом", — заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24". Ранее сам "Мегафон" заявлял, что сбой не связан с вирусной атакой WannaCry, авария произошла на одном из элементов сетевого оборудования.

По словам министра, сбой в сети "Мегафона" по своим масштабам это был, пожалуй, один из крупнейших сбоев в истории сотовой связи РФ. "Знак тревожный, но, тем не менее, я бы не драматизировал произошедшее. К счастью, технические службы оператора достаточно быстро справились с возникшими проблемами, а сам сбой, пожалуй, стал иллюстрацией того, насколько же мы сегодня зависим от современных средств коммуникаций", — отметил глава Минкомсвязи.

Никифоров также не склонен драматизировать ситуацию с вирусом WannaCry. "Я бы также не драматизировал историю с этим вирусом. На самом деле различного рода вирусные компьютерные эпидемии возникали и много лет до того, но просто компьютеров становиться все больше, все больше из них подключены к сети, на все большей скорости", — сказал министр.

"Самый главный вывод, который нужно сделать, заключается в том, что мы должны задуматься над таким понятием, как наша культура кибербезопасности. Это уже настолько важно, что мы должны уделять этому должное организационное, техническое внимание. Ведь большая часть проблем, связанных с вирусом, практически была следствием невыполнения элементарных организационных задач обеспечения кибербезопасности", — отметил Никифоров.