Moody's улучшило прогноз по росту ВВП России в 2017 году

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз роста ВВП России в 2017 году до 1,5% с 1%, в 2018 году также ожидает роста на 1,5%, следует из доклада агентства, который есть в распоряжении РИА Новости.

"В целом мы ожидаем, что экономика будет расти со своим потенциальным темпом роста в 1,5% в 2017 году, после того как в течение последних двух лет она сократилась в среднем на 1,5%… Мы ожидаем постепенного восстановления потребления на фоне роста реальной заработной платы. Инвестиции, вероятно, будут продолжать отставать… учитывая слабую деловую уверенность и высокие процентные ставки, хотя и несколько ниже, чем в прошлом году", — отмечается в документе.

Импорт, вероятно, будет превышать экспорт, тормозя экономический рост страны, ожидает агентство. "Тем не менее, мы ожидаем, что восстановление экономики продолжится в 2018 году в связи с дальнейшим ростом частного потребления и инвестиций в условиях дополнительного улучшения доходов населения и несколько более низких процентных ставок", — пишет Moody's.

При этом среднегодовые темпы роста экономики РФ не будут ускоряться, в основном, в связи со структурными ограничениями, например, демографическим давлением, отмечают эксперты агентства.

Ранее в понедельник глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что динамика первого квартала дает основания для роста экономики РФ на 2% по итогам текущего года. Во втором полугодии, по его словам, рост превысит 2% в годовом выражении.

По данным Росстата, рост ВВП в первом квартале 2017 года в годовом выражении составил 0,5%.