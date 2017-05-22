В "ТЭК СПб" выступили за прямые расчеты с населением за теплоэнергию

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" ("ТЭК СПб"), занимающее около 48% на петербургском рынке тепловой энергии, выступает за идею перехода на прямые расчеты с населением за поставленные ресурсы, говорится в сообщении предприятия.

"ТЭК СПб" поддерживает эту позицию", — отмечается в сообщении со ссылкой на замгендиректора компании по сбыту Юрия Тельтевского.

Разговоры о введении практики прямых расчетов жителей с ресурсоснабжающими организациями (РСО) ведутся не первый год, однако пока законопроект не внесен на обсуждение в Госдуму. Сейчас в качестве даты внесения законопроекта называют 1 июля 2017 года.

Первый шаг на пути прямых расчетов с РСО был сделан в начале года. С 1 января 2017 года ресурсоснабжающие организации перешли на прямые договора с собственниками нежилых помещений.

Предполагается, что механизм прямых расчетов исключит возможность нецелевого расходования средств управляющими компаниями и позволит контролировать собираемость платежей с жителей, не делегируя эту функцию не всегда компетентным специалистам жилищных организаций. Кроме того, такая система, вероятно, повысит уровень доверия горожан к начислениям, выставленным им за коммунальные услуги, отмечается в сообщении компании.

Если законопроект будет принят, средства, полученные от жильцов, станут расщепляться уже на уровне корсчета в банке, не аккумулируясь на счетах каких-либо организаций.