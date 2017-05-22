Москва и Анкара отменили большинство торговых ограничений, заявили в Турции

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Россия и Турция договорились об отмене большей части ограничений во взаимной торговле, заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым.

Ранее в понедельник Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Подписи под документом поставили вице-премьеры двух стран Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек. На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Турции Бинали Йылдырым.

"Сегодня мы встретились с Медведевым, сделали еще один шаг к нормализации отношений, отменено большинство ограничений. Принято решение устранить до конца мая ограничения в шести сферах, в том числе по подрядческим услугам, турагентствам и государственным тендерам, работе турецкого персонала (в российских компаниях). До конца мая будет введен безвизовый режим для членов экипажей гражданских самолетов", — заявил Йылдырым журналистам. Его цитирует газета Haberturk.

По словам турецкого премьера, продолжатся переговоры по возобновлению экспорта в РФ из Турции перца, баклажанов, салата латук, тыквы, кабачков. Он отметил, что Анкара передала Москве свою "чувствительность" по экспорту томатов, который пока остается под запретом.

"Помидоры превратились в символ, хотя по другим темам есть серьезное продвижение вперед. Нужно немного больше времени. Россия чувствует сейчас необходимость в защите своего сельхозсектора. Число ограничений сокращено, и первый шаг к разрешению экспорта в РФ сезонных овощей сделан", — добавил Йылдырым.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". При этом ограничения по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.