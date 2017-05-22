Минэнерго: во внеплановый ремонт выведено энергооборудование на 233 МВт

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Энергооборудование общей мощностью 233 МВт находится во внеплановых ремонтах из-за неудовлетворительного технического состояния, сообщило Минэнерго РФ итоги выполнения энергокомпаниями календарного плана ремонтов по итогам первых трех месяцев.

"В первом квартале 2017 года отмечены случаи вывода 9 турбин и 3 котлоагрегатов во внеплановые капитальные, средние и расширенные текущие ремонты. По состоянию на 31 марта во внеплановых ремонтах из-за неудовлетворительного технического состояния оставались 4 турбины суммарной мощностью 233 МВт", — отмечается в материалах министерства.

План ремонтов турбин по состоянию на конец марта выполнен на 54,9%, котлоагрегатов — на 87,8%, линий электропередачи 110 кВ и выше – на 102,1%. "Низкий уровень выполнения календарного плана ремонтов турбо- и котлоагрегатов в целом по отрасли объясняется изменением сроков работ по причине увеличения их объема по результатам дефектации, отсутствия запасных частей и неплановых ремонтов другого оборудования", — сообщает Минэнерго.

Наиболее заметное отклонение от первоначального графика допустили АО "Концерн Росэнергоатом", "ТГК-1", "Энел Россия", АО "СУАЛ" и "Квадра".

Ремонты электросетевого оборудования и линий электропередачи в первом квартале 2017 года выполнены на уровне прошлогодних значений. Также в этот период зафиксированы 64 ремонта, не предусмотренные графиком текущего года, отмечает Минэнерго. Наибольший объем внеплановых работ отмечается в Ленинградских электрических сетях ПАО "Кубаньэнерго", Самарском и Средне-Волжском ПМЭС "ФСК ЕЭС".

Анализ выполнения годовых ремонтных программ позволяют Минэнерго России оценивать ход подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период.