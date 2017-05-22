ВТБ организует сессию о будущем банковского бизнеса на ПМЭФ-2017

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Банк ВТБ организует 2 июня в рамках ПМЭФ-2017 панельную сессию на тему "Международный банковский бизнес. Готовность к вызовам, открытость к возможностям", сообщает пресс-служба банка.

"Международная банковская система в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами, среди которых — ужесточение финансового регулирования, снижение рентабельности, необходимость быстрой трансформации бизнес-процессов с учетом стремительного развития небанковских финансовых технологий", — говорится в пресс-релизе банка.

Участники дискуссии предполагают в этой связи обсудить то, как может выглядеть оптимальная модель международного банковского бизнеса через 5-10 лет, ждет ли банки "финансовая деглобализация" в случае дальнейшего снижения трансграничных потоков капитала и фрагментации регуляторного поля, следует ли рассматривать отношения между финтехом и традиционными банками через призму конкуренции или партнерства, и другие вопросы.

В числе приглашенных участников панельной сессии — президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, главный исполнительный директор Societe Generale Group Фредерик Удеа, главный исполнительный директор Citigroup по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Джеймс Коулз, главный исполнительный директор J.P.Morgan CIB Дэниел Пинто, председатель совета директоров Boston Consulting Group Ханс-Пауль Бюркнер, член управляющего совета Всемирного экономического форума Филипп Рёслер.