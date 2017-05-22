Власти Югры ожидают рост инвестиций в основной капитал на уровне 1,7%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2017 года, предположительно, составят 848,6 миллиарда рублей, что на 1,7% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в региональном департаменте экономического развития.

"В 2017 году инвестиции в основной капитал, по оценке, составят 848,6 миллиарда рублей, или 101,7%, в 2018 году — 865,6 миллиарда рублей", — отметили в профильном департаменте.

Рост инвестиций за счет всех источников финансирования в Югре за 2016 год составил 2,6%. По итогам прошлого года, как заявили в ведомстве, среди субъектов РФ автономный округ занял третье место по объему инвестиций в основной капитал — этот показатель превысил 800 миллиардов рублей.

"Увеличение инвестиций в основной капитал в 2017-2019 годах будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне оптимизации государственных инвестиционных расходов. Среднегодовому приросту инвестиций будет способствовать налоговая, бюджетная и долговая политика, проводимая в автономном округе", — считают в департаменте экономического развития ХМАО.

Отмечается, что в прошлом году значительная доля — 84,5% от общего объема инвестиций в Югре — была направлена предприятиями нефтегазодобывающего комплекса на проекты, связанные со строительством эксплуатационных скважин, приобретением технологического оборудования, а также выполнением работ по обустройству месторождений с применением современных технологий.

При этом, как подчеркнули в департаменте, на строительную отрасль приходится 1,6% от суммарного объема инвестиций в регионе. В 2016 году в этой сфере предприятиям удалось привлечь 12,5 миллиарда рублей, по итогам текущего года экономисты прогнозируют рост до 13 миллиардов рублей.

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