Арочные пролеты моста в Крым смонтируют к началу осени

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Самые габаритные конструкции моста в Крым — арочные пролеты общим весом почти 10 тысяч тонн — смонтируют в августе-сентябре 2017 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань".
Арки являются самыми габаритными конструкциями моста, вес железнодорожной арки составляет почти 6 тысяч тонн, а автодорожной — более 4 тысяч тонн. Длина каждой – 227 метров. Они пройдут на высоте 35 метров над судоходным фарватером Керчь-Еникальского канала, сохраняя таким образом пространство для беспрепятственного транзита судов.
"Сначала готовый железнодорожный арочный пролет поднимут со стапеля мощными домкратами и установят на перекаточные опоры ("тележки"). Затем арка "спустится" от стапеля к морю – по выкаточным пирсам. В конце пирсов сделаны вспомогательные опоры, на которые поместят арку для последующих операций. На этом этапе к работе подключится плавкран. С его помощью с арочного пролета отстыкуют его концевые элементы (они будут перевезены отдельно и смонтированы после подъема арки на проектную высоту). Конструкция будет готова к погрузке на плавучие опоры", — уточняют в пресс-службе.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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