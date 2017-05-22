Эксперт рассказал об объемах рынка деревянного домостроения в России

МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Объем рынка деревянного домостроения в РФ составляет примерно полтриллиона рублей в год, заявил гендиректор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"При этом в США этот рынок составляет 3-5% ВВП, представляете, какие объёмы!", — подчеркнул он.

По словам Паниткова, более всего развитию деревянного домостроения в России мешает отсутствие "длинных денег" — доступных кредитов и нормативной базы для функционирования отрасли. В результате, добавил он, рынок уходит в тень, и для конечного потребителя дом обходится в разы дороже.

Как ранее сообщал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, в 2016 году в России построено примерно 120 миллионов квадратных метров недвижимости, из них только 12% возведены с применением продукции деревянного домостроения. В США, Канаде, Японии, ряде стран Европы этот показатель находится на уровне 40%.