МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Минпромторг хочет установить квоту для строительства соцобъектов из дерева в размере 30%, заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на пресс-конференции "Деревянный дом в мегаполисе: перспективы современных технологий домостроения" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Мы сейчас ведём активную работу с Минстроем по этому вопросу", — уточнил он.

По словам Евтухова, эта квота не будет ограничивать конкуренцию с другими стройматериалами и технологиями. Он также сослался на опыт других стран, где доля деревянного домостроения может доходить до 40%.

"А мы сильно отстаём", — посетовал Евтухов.