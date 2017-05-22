Руководители стран ОЧЭС подписали итоговую декларацию саммита в Стамбуле

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Руководители стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества выразили готовность вносить вклад в борьбу с терроризмом и наращивать экономическое взаимодействие.
Главы государств и правительств подчеркнули важность развития сотрудничества "на основе подхода, в большей степени ориентированного на проектную деятельность и достижение результатов в таких областях, как сельское хозяйство и агропромышленность, банковская и финансовая сферы, борьба с организованной преступностью, таможенные вопросы, образование, чрезвычайная помощь, энергетика, защита окружающей среды, здравоохранение и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии, институциональное обновление и надлежащее управление, наука и технологии, туризм, культура, торгово-экономическое развитие и транспорт".
Участники саммита считаю, что "эффективная реализация конкретных совместных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, таких как кольцевая автодорога вокруг Черного моря и морские магистрали в регионе ЧЭС будет способствовать росту инвестиций во внутрирегиональную торговлю, туризм и транспорт, а также успеху ЧЭС". Они также назвали Трансевразийскую высокоскоростную информационную магистраль и другие проекты по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры основными технологическими факторами развития взаимодействия.
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