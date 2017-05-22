В Тюменской области построят завод с полным циклом переработки древесины

ТЮМЕНЬ, 22 мая — РИА Новости. Рослесхоз согласовал заявку Тюменской области на реализацию приоритетного инвестиционного проекта по созданию предприятия с полным циклом переработки древесины. После пуска в строй завод будет перерабатывать до 300 тысяч кубометров сырья в год и даст 260 рабочих мест, сообщил РИА "Новости" сотрудник пресс-службы губернатора региона.

"Проект реализуется в селе Исетском. Чтобы обеспечить жителей региона качественными и доступными строительными и отделочными материалами из древесины, предприятие намерено запустить производство целой линейки продукции: лиственный и хвойный пиломатериал, фанерное сырье, тарная доска, погонаж, хвойные балансы", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на предприятии также будут выпускать продукцию с высокой добавочной стоимостью, такую как пеллеты, профилированный брус, оцилиндрованные бревна, мебельные щиты. Новым направлением должно стать проектирование, поставка и установка деревянных домокомплектов.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, проект будет реализован в течение шести лет в два этапа. На первом организуется лесное хозяйство, вывоз леса, лесопиление, первая и вторая очереди проекта биоэнергетического комплекса. Вторым этапом должна стать глубокая переработка древесины и введение третьей очереди проекта биоэнергетического комплекса.

"Тюменский лес — одно из наиболее перспективных направлений, при этом нам необходимы инвестиционные проекты, направленные на производство конечного продукта, чтобы максимум добавленной стоимости сконцентрировать на территории субъекта", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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