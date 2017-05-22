Эрдоган: ОЧЭС стала серьезной площадкой развития Черноморского региона

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) стала успешной международной площадкой, которая вносит большой вклад в устойчивое развитие региона, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в Стамбуле в понедельник.

"ОЧЭС бросила семена 25 лет назад, и сейчас они взошли. У нас набрался большой опыт. То, что мы превратили нашу организацию в успешную международную площадку, — наш большой успех и заслуга всех нас. ОЧЭС вносит большой вклад в устойчивое развитие экономики нашего черноморского региона", — сказал Эрдоган на саммите.

Он поблагодарил страны-участницы за их вклад в экономическое развитие региона и заверил, что Турция "будет продолжать делать все, что в ее руках и силах, для спокойствия и стабильности в регионе".

Турция председательствует в ОЧЭС с января по июнь 2017 года. В текущем году отмечается 25-летие организации. По итогам саммита в Стамбуле будет подготовлен проект соответствующей совместной декларации.

Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.