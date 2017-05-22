Киев пока не получил заявок на покупку "дочки" ВТБ, "БМ Банка" и VS Bank

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Национальный банк Украины не получал официальных заявок на покупку дочернего банка ВТБ, "БМ Банка" и VS Bank, но заинтересованность потенциальных покупателей есть, заявила в понедельник журналистам замглавы регулятора Екатерина Рожкова.

"Официальных пакетов пока не заходило. Но мы понимаем, что есть интерес по всем российским банкам", — заявила Рожкова.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Мажоритарный акционер консорциума Саид Гуцериев (сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева) и владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подали документы в Нацбанк Украины на согласование приобретения украинской "дочки" Сбербанка в апреле.

Глава ВЭБа Сергей Горьков в минувшую пятницу говорил, что покупкой Проминвестбанка интересуются два претендента, международных инвесторов среди них нет, а сделка может быть закрыта к 1 июля в зависимости от позиции нацбанка Украины и других обстоятельств.