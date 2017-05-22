Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у Данкверта

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International 17 мая получило ответ от генеральной прокуратуры РФ на запрос о возможном нарушении установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

"В результате рассмотрения обращения Transparency International Генеральная прокуратура РФ не установила нарушений запрета на участие Сергея Алексеевича Данкверта в деятельности хозяйствующих субъектов, поскольку доли в уставных капиталах обществ переданы в доверительное управление в установленном законом порядке", — говорится в сообщении.

Соответствующая информация размещена на сайте Transparency International и подкреплена копией ответа Генпрокуратуры, указывает Россельхознадзор.

Также сообщается, что Генеральная прокуратура считает, что решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозтоваропроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Белоруссии заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте с Украины. Ранее ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства.