Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у Данкверта

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщается на сайте Россельхознадзора.
"В результате рассмотрения обращения Transparency International Генеральная прокуратура РФ не установила нарушений запрета на участие Сергея Алексеевича Данкверта в деятельности хозяйствующих субъектов, поскольку доли в уставных капиталах обществ переданы в доверительное управление в установленном законом порядке", — говорится в сообщении.
Соответствующая информация размещена на сайте Transparency International и подкреплена копией ответа Генпрокуратуры, указывает Россельхознадзор.
Также сообщается, что Генеральная прокуратура считает, что решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозтоваропроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации.
Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте с Украины. Ранее ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства.