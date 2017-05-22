Путин направил приветственную телеграмму участникам ПМЭФ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Петербургского международного экономического форума-2017, отметив, что в ходе форума им предстоит оценить риски, связанные с внедрением новых технологий.

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет 1-3 июня.

"Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента, масштабные изменения требуют от мирового сообщества действенных мер по совершенствованию международной архитектуры управления "с тем, чтобы с помощью согласованных шагов добиться распределения выгод от глобализации для всех слоев населения".

Как отметил президент, за прошедшее время форум укрепил свой авторитет, стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого заинтересованного диалога по актуальным вопросам современности.

"В июне нынешнего года в Санкт-Петербурге вновь соберутся главы государств и правительств, видные общественные и политические деятели, представители деловых и экспертных кругов из России и многих зарубежных стран", — говорится в телеграмме.

Путин также выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.