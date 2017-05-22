На поддержку липецких фермеров и кооперативов выделят почти 114 млн рублей

ЛИПЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Власти Липецкой области направят порядка 113,7 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов на поддержку фермеров и кооперативов в 2017 году — на 13 миллионов рублей больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации области.

Прием документов на выделение грантов фермерам, сельскохозяйственным кооперативам и семейным животноводческим фермам начался в пятницу в управлении сельского хозяйства региона. Получателей господдержки определит конкурсная комиссия в конце июня.

"Федеральные и областные средства выделяются фермерам с 2012 года. Так, в прошлом году выданы гранты на сумму 100,3 миллиона рублей. С 2015 года гранты на развитие материально-технической базы выделяют сельскохозяйственным кооперативам. В 2016 году шесть таких объединений получили на развитие материально-технической базы 34,9 миллиона рублей. В этом году фермеры и кооперативы получат 113,7 миллиона рублей в виде грантов", — говорится в сообщении.

Развитие фермерского движения, малых форм хозяйствования на селе — один из приоритетов аграрной политики Липецкой области.

"Фермеры и сельхозкооперативы с каждым годом увеличивают объемы выпуска продукции. А в современных условиях они могут многое сделать для импортозамещения", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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