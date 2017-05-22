Индийская, паназиатская и итальянская кухня: чем будут кормить на ПМЭФ-2017

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут попробовать блюда различных кухонь мира — индийской, паназиатской, кубанской и других, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Росконгресс", занимающегося подготовкой форума.

ПМЭФ-2017, главной темой которого станут поиски нового баланса в глобальной экономике, пройдет 1-3 июня в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Меню форума

"В 2017 году организация питания будет наиболее разнообразна, чем на всех предыдущих ПМЭФ, так как будут представлены различные кухни", — отметили в "Росконгрессе".

Так, участников форума ожидают кулинарные новшества: впервые в качестве угощения для участников ПМЭФ будут представлены горячие и холодные блюда индийской кухни. "Индия — страна-гость на ПМЭФ-2017. Новинка будет представлена в тематической зоне "Арт-пространство", — сказали в пресс-службе фонда.

Для горячего питания участников будут задействованы семь платных ресторанов на площадке форума, включая три ресторана Александра Раппопорта (рестораны мясной, русской и паназиатской кухни), два ресторана в гостинице Hilton (рестораны европейской кухни), ресторан Краснодарского края (ресторан европейской и кубанской кухни), работающие по системе à la carte. Седьмым платным рестораном станет самый вместительный ресторан FORUM на первом этаже конгресс-центра КВЦ "Экспофорум", в котором в формате сет-меню будут представлены русская, итальянская и паназиатская кухни.

Кроме того, питание в формате кофе-брейка и легких закусок будет представлено во всех деловых зонах, запланированных организаторами и партнерами ПМЭФ.

"Для представителей СМИ по схеме прошлого года будет обеспечено бесплатное питание в ресторане пресс-центра, в том числе обеды, ужины и кофе-брейки. В меню для журналистов будут представлены блюда русской и европейской кухни", — подчеркнули в пресс-службе фонда.

Для участников ПМЭФ в ресторанах и зонах делового общения партнеров будут представлены легкие спиртные напитки.

Пресс-центр

По словам пресс-службы фонда, в этом году не планируется нововведений или новшеств по сравнению с прошлым годом в пресс-центре. В этом году заявки поступили от 2486 представителей СМИ из 35 стран.

"Традиционно оргкомитет организует для представителей СМИ современный интерактивный пресс-центр и Международный вещательный центр, которые располагаются в павильоне H КВЦ "Экспофорум". График работы пресс-центра: 31 мая с 09:00 до 20:00 и 1-3 июня с 08:00 до 24:00. Сектор для пишущих СМИ вместе с сектором для инфопартнеров и Международный вещательный центр для ТВ-компаний, а также stand-up позиция возле павильона H позволяют максимально комфортно работать на площадке всем аккредитованным представителям СМИ", — подчеркнули в фонде.

Вместимость такого пресс-центра — 300 посадочных мест, из 150 рабочих мест технически. В рабочей зоне СМИ в период проведения ПМЭФ проходят различные пресс-мероприятия, за исключением времени прямых видеотрансляций пленарного заседания и других ключевых мероприятий форума.

Больше участников

В этом году поступило больше заявок на участие в ПМЭФ, чем в прошлом году, добавили в "Росконгрессе". "Оргкомитет ожидает, что на форуме будет более 12 тысяч человек более чем из 130 стран, так как уже сейчас на 15% больше подтверждений, чем в прошлом году за аналогичный период до форума", — отметили в пресс-службе.

По мнению фонда, в этом году также продолжается тенденция прошлых лет по увеличению числа участников из стран Юго-Восточной Азии, Японии.

Свое участие подтвердили уже более 230 руководителей иностранных компаний и 650 глав российских компаний, главный исполнительный директор группы Всемирного банка Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг, главный исполнительный директор группы BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор Enel Франческо Стараче, главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне, главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор Société Générale Фредерик Удеа, главный исполнительный директор холдинговой компании Bahrain Mumtalakat Махмуд Хашим аль-Кохеджи.

Из российских участников подтвердили свое участие председатель правления "Газпром" Алексей Миллер, председатель правления "Газпромбанк" Андрей Акимов, президент-председатель правления "Банк ВТБ" Андрей Костин, президент "Лукойл" Вагит Алекперов, генеральный директор "Росатом" Алексей Лихачев, президент "Алроса" Сергей Иванов, основатель USM Holdings Ltd Алишер Усманов, основатель ООО "Группа Онэксим" Михаил Прохоров. Свое участие в ПМЭФ подтвердили также главы 76 субъектов Российской Федерации.