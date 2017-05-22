Михаил Акулов покинул пост вице-президента РЖД

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Совет директоров РЖД освободил Михаила Акулова от должности вице-президента в связи с переходом на другую работу, говорится в сообщении компании.

"Освободить Акулова Михаила Павловича от обязанностей вице-президента открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в связи с переходом на другую работу и прекратить его полномочия в качестве члена правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги", — говорится в опубликованном в понедельник решении совета директоров.