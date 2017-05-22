Орешкин дал прогноз по росту ВВП во втором полугодии

ХАНОЙ, 22 мая — РИА Новости. Динамика первого квартала дает основания для роста экономики РФ на 2% по итогам текущего года, во втором полугодии рост превысит 2% в годовом выражении, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Первый квартал дает основания ожидать роста на 2% по итогам 2017 года. Наш прогноз не меняется и мы не видим причин, по которым его надо было бы менять", — сказал министр.

По данным Росстата, рост ВВП в первом квартале 2017 года в годовом выражении составил 0,5%.

"При этом с поправкой на календарный фактор рост в первом квартале был 0,9-1% в годовом выражении", — отметил министр.

"Эффект базы хороший. Мы ожидаем, что с каждым следующим кварталом темпы роста будут сильнее. Мы ждем очень хорошей осени по экономической динамике", — пояснил Орешкин.

"Второе полугодие будет больше 2%. При этом надо понимать, что четвертый квартал "весит" гораздо больше, чем первый", — заключил он.