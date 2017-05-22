Дефицит бюджета-2017 может быть меньше 2% ВВП

ХАНОЙ, 22 мая — РИА Новости. Дефицит бюджета в 2017 году может быть меньше 2% ВВП при продлении соглашения о сокращении добычи нефти, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Это (продление венского соглашения — ред.) означает один из таких моментов, что дефицит бюджета может ниже 2% оказаться. Раз нефть идет выше, то и доходы от нефти и газа будут выше", — сказал Орешкин журналистам.
ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч.
Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.