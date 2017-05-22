Дефицит бюджета-2017 может быть меньше 2% ВВП

ХАНОЙ, 22 мая — РИА Новости. Дефицит бюджета в 2017 году может быть меньше 2% ВВП при продлении соглашения о сокращении добычи нефти, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Правительство РФ в прошлый четверг обсудило поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, подготовленные Минфином. Министерство, ожидая 1,144 триллиона рублей дополнительных доходов, предложило увеличить расходы лишь на 315 миллиардов рублей. Дефицит бюджета же в итоге сократится на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Действующий закон предусматривает дефицит на уровне 3,2% ВВП.

"Это (продление венского соглашения — ред.) означает один из таких моментов, что дефицит бюджета может ниже 2% оказаться. Раз нефть идет выше, то и доходы от нефти и газа будут выше", — сказал Орешкин журналистам.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.