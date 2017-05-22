Российская банковская система перешла в фазу кредитного цикла, заявили в ЦБ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Банковская система России после фазы стабилизации и восстановления перешла в 2017 году в фазу нового кредитного цикла, которая продлится несколько лет, сопровождая рост экономики, заявил зампред Банка России Василий Поздышев в интервью РИА Новости.

"Важно отметить, что банковская система РФ вступает в новую фазу кредитного цикла. 2017 год — это год начала кредитного цикла банковского сектора, который продолжится несколько лет, сопровождая рост экономики", — сказал он. "Если 2015 год был кризисным, 2016 год был годом стабилизации и восстановления банковской системы, то 2017 год — это год начала нового кредитного цикла, чего многие аналитики ещё не видят в статистике", — добавил зампред ЦБ.

Кредиты нефинансовым организациям за первые четыре месяца 2017 года сократились на 1,8% — до 29,59 триллиона рублей, кредиты физлицам показали с начала года прирост на 1,6% и составили 10,98 триллиона рублей, кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям, показали рост на 1% — до 9,18 триллиона рублей, следует из последнего "Обзора банковского сектора Российской Федерации", подготовленного регулятором.

"Дело в том, что официальная банковская статистика конца прошлого года и начала 2017-го скрывает начало роста кредитов экономике по причине того, что несмотря на нашу программу по девалютизации, значительная часть кредитов экономике ранее уже была выдана в иностранной валюте", — пояснил Поздышев.

Так, по данным на начало мая, кредитование физических лиц без учёта фактора валютной переоценки прирастает уже четвёртый месяц подряд. Если в феврале кредиты физическим лицам выросли на 0,2%, в марте на 0,7%, в апреле — примерно на 1%, то есть ЦБ видит, что рост кредитования банками физических лиц ускоряется, уточнил он.

Причем рост кредитования начинается во всех трех сегментах этого рынка — растет и ипотека, и необеспеченные потребительские кредиты, и даже автокредиты, которые долгое время испытывали эффект кризиса и имели отрицательную динамику, тоже начали расти, подчеркнул он. Кредитование юридических лиц тоже начало увеличиваться, и май будет уже третьим месяцем прироста корпоративного кредитования без фактора валютной переоценки, заявил зампред ЦБ.