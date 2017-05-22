В ЦБ оценили перспективы роста банковских кредитов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Банк России сохраняет прогноз роста банковских кредитов российской экономике по итогам 2017 года на уровне 2-4%, вероятно, рост будет ближе к 4%, считает заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.

"Пока прогноз на 2017 год мы не меняем — кредиты экономике к концу этого года должны вырасти от 2 до 4%. Думаю, что этот рост будет ближе к 4%, чем к 2%", — заявил в интервью РИА Новости Поздышев, уточнив, что это его экспертная оценка.

"У меня чуть более оптимистичный взгляд на рост кредитного портфеля банков в этом году, чем у многих аналитиков", — пояснил он.

Кредиты нефинансовым организациям РФ за первые четыре месяца 2017 года сократились на 1,8% — до 29,59 триллиона рублей, кредиты физлицам показали с начала года прирост на 1,6% и составили 10,98 триллиона рублей, кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям, показали рост на 1% — до 9,18 триллиона рублей, следует из последнего "Обзора банковского сектора Российской Федерации", подготовленного регулятором.