Jeep отзывает почти девять тысяч автомобилей Grand Cherokee в России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Официальный представитель Jeep на российском рынке "ЭфСиЭй РУС" добровольно отзывает 8,89 тысячи автомобилей Grand Cherokee в РФ для обновления программного обеспечения из-за возможности движения автомобиля без водителя, сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 года по апрель 2016 года.

"Причиной отзыва автомобилей является электронный селектор автоматической коробки передач переключения (АКПП), который может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение "PARK" до того, как водитель покинул автомобиль", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "ЭфСиЭй РУС" уведомят владельцев автомобилей, которые попали под отзыв, рассылкой писем или по телефону.

Отмечается, что владельцы машин могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях Jeep Grand Cherokee, попавших под отзыв, будет бесплатно установлено новое программное обеспечение, включающее в себя функцию "Auto Park", которое не позволяет водителю покинуть свой автомобиль, не переведя рычаг селектора АКПП в положение "PARK". В руководство по эксплуатации автомобиля также будет вклеена дополнительная страница с описанием новой функции.