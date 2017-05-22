Рынок пошел в рост: нефть впервые за месяц пробила отметку в $54 за баррель

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нефть марки Brent впервые за месяц превысила отметку в 54 доллара за баррель. Эксперты связывают это с предстоящими переговорами России и ОПЕК по поводу продления сокращения нефтедобычи.

Согласно данным торгов, на 5.49 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86 процента — до 54,07 доллара за баррель. Цены июньских фьючерсов на нефть WTI также выросла — на 0,93 процента (50,80 доллара за баррель).

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Причины оживления рынка

Агентство Рейтер отмечает, что повышение цен на нефть обусловлено ожиданиями от встречи представителей ОПЕК и России. На ней, как ожидается, стороны договорятся о продлении заморозки добычи.

По данным агентства, речь может идти о сокращении добычи нефти до 1,8 миллиона баррелей в сутки.

В конце ноября прошлого года ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день. После этого аналогичный документ подписали одиннадцать стран, которые не входят в картель, при этом Москва обязалась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

Изначально соглашение должно было действовать лишь в первом полугодии 2017 года, однако стороны договорились о его возможном продлении.

Большинство стран выступает за продление соглашения

В начале прошлой недели состоялась встреча министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха. После переговоров политики заявили, что обе страны поддерживают продление венского соглашения на девять месяцев.

При этом Новак не исключил, что к документу могут присоединиться и другие страны.

"Предварительные консультации показывают, что все привержены (соглашению — ред.), я не вижу причин для того, чтобы какие- то страны могли выйти. Все сегодня исполняют соглашение и считают, что пока не достигнуты цели, есть большой смысл продолжить это взаимодействие", — сказал Новак.

Позднее российский министр объяснил позицию Москвы.

"Считаем, что до конца года рынок еще может не сбалансироваться, также зимой наблюдаем ежегодное снижение спроса. Поэтому этот период нужно пройти. В любом случае, всегда возникает вопрос, а что будет дальше при более долгосрочном прогнозировании для понимания балансировки рынка — обсудили вместе с нашими компаниями, коллегами из Саудовской Аравии. И считаем, что это дает большую определенность с точки зрения восстановления рынка", — заявил Новак журналистам, отвечая на вопрос, что даст рынку продление соглашения о сокращении нефтедобычи на девять месяцев.

В четверг министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа, заявил, что большинство участников соглашения выступают за его продление.

"Я думаю, среди большинства стран есть консенсус поддержать предложение России и Саудовской Аравии продлить соглашение на девять месяцев", — сказал Бутерфа.

Аналогичной позиции придерживается и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы думаем, что все согласны. Все, с кем я говорил, дали понять, что продлить соглашение на девять месяцев — мудрое решение", — заявил саудовский чиновник в субботу агентству Блумберг

Аль-Фалих отметил, что продление соглашения до конца первого квартала 2018 года позволит сократить коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.

Российские компании также поддерживают продление соглашения. Так, например, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что главное сейчас — "иметь механизм защиты наших интересов".

Прогнозы экспертов

Ряд экспертов считают, что решение о продлении венского соглашения не скажется кардинально на рынке нефти.

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков заявил, что не присоединившиеся к договору или исключенные из него игроки смогли воспользоваться сложившимися условиями и фактически компенсировать сокращение объемов добычи в странах ОПЕК и тех, кто присоединился к договоренностям. Например, в США добыча нефти за год увеличилась более чем на 10 процентов — до 9,314 миллиона баррелей, а в Ливии за год производство выросло вдвое — до 0,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, растет добыча в Канаде и Нигерии.

"Это предполагает, что существенного повышения котировок не будет, так как это спровоцирует дальнейший рост производства в США и ряде других стран, а также негативно скажется на дисциплине участников договора об ограничении добычи", — считает Кочетков.

По оценкам аналитика, рост будет сдержанным: цены останутся в диапазоне 50-55 долларов за баррель Brent.

Аналитики банка JP Morgan менее консервативны: они считают, что цены могут подскочить и до 60 долларов. При этом эксперты предупредили, что рост нефтяного рынка подстегнет страны вне ОПЕК к наращиванию добычи, что серьезно усложнит процесс балансировки рынка в 2018 году.