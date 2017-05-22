Рынок пошел в рост: нефть впервые за месяц пробила отметку в $54 за баррель

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нефть марки Brent впервые за месяц превысила отметку в 54 доллара за баррель. Эксперты связывают это с предстоящими переговорами России и ОПЕК по поводу продления сокращения нефтедобычи.
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Причины оживления рынка
Агентство Рейтер отмечает, что повышение цен на нефть обусловлено ожиданиями от встречи представителей ОПЕК и России. На ней, как ожидается, стороны договорятся о продлении заморозки добычи.
По данным агентства, речь может идти о сокращении добычи нефти до 1,8 миллиона баррелей в сутки.
Изначально соглашение должно было действовать лишь в первом полугодии 2017 года, однако стороны договорились о его возможном продлении.
Большинство стран выступает за продление соглашения
В начале прошлой недели состоялась встреча министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха. После переговоров политики заявили, что обе страны поддерживают продление венского соглашения на девять месяцев.
При этом Новак не исключил, что к документу могут присоединиться и другие страны.
"Предварительные консультации показывают, что все привержены (соглашению — ред.), я не вижу причин для того, чтобы какие- то страны могли выйти. Все сегодня исполняют соглашение и считают, что пока не достигнуты цели, есть большой смысл продолжить это взаимодействие", — сказал Новак.
Позднее российский министр объяснил позицию Москвы.
В четверг министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа, заявил, что большинство участников соглашения выступают за его продление.
"Я думаю, среди большинства стран есть консенсус поддержать предложение России и Саудовской Аравии продлить соглашение на девять месяцев", — сказал Бутерфа.
Аналогичной позиции придерживается и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Аль-Фалих отметил, что продление соглашения до конца первого квартала 2018 года позволит сократить коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.
Российские компании также поддерживают продление соглашения. Так, например, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что главное сейчас — "иметь механизм защиты наших интересов".
Прогнозы экспертов
Ряд экспертов считают, что решение о продлении венского соглашения не скажется кардинально на рынке нефти.
"Это предполагает, что существенного повышения котировок не будет, так как это спровоцирует дальнейший рост производства в США и ряде других стран, а также негативно скажется на дисциплине участников договора об ограничении добычи", — считает Кочетков.
Аналитики банка JP Morgan менее консервативны: они считают, что цены могут подскочить и до 60 долларов. При этом эксперты предупредили, что рост нефтяного рынка подстегнет страны вне ОПЕК к наращиванию добычи, что серьезно усложнит процесс балансировки рынка в 2018 году.