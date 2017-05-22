В отдаленные районы Камчатки доставят порядка 100 тысяч тонн топлива

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая – РИА Новости. Северный завоз топлива стартовал в отдалённые районы Камчатки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"К началу предстоящего осенне-зимнего периода в отдалённые районы края будут доставлены порядка 60 тысяч тонн угля и около 40 тысяч тонн дизельного топлива", — говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурсные процедуры на поставку топлива уже проведены, графики подхода судов согласованы.

"Морским транспортом топливо будет доставлено в шесть отдалённых районов Камчатки: Соболевский, Пенжинский, Тигильский, Олюторский, Карагинский и Алеутский. В соответствии с графиками поставок, в портпункты западного побережья Камчатки топливо будет завезено в июне-сентябре, восточного — в июле-октябре", — приводит пресс-служба слова министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Владимира Тихоновича.

По его словам, северный завоз топлива ограничен во времени. Полный запас должен быть сформирован до окончания сроков навигации.

"В сельских поселениях с наземной транспортной доступностью запас топлива был сформирован ранее. Его хватит для обеспечения работы котельных и дизельных электростанций до марта-апреля 2018 года", — добавил Тихонович.

Планируется, что первый в этом году танкер прибудет на север края 10 июня. Судно доставит дизельное топливо для посёлка Палана.