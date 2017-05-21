ОЧЭС должна избегать политических дискуссий, заявили в МИД

СТАМБУЛ, 21 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Россия хотела бы, чтобы Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) была экономической организацией, свободной от политических дискуссий, заявил заместитель главы МИД РФ Василий Небензя на полях юбилейного саммита ОЧЭС в связи 25-летием организации в Стамбуле.

В воскресенье состоялось заседание глав МИД стран ОЧЭС, а в понедельник встретятся главы государств и правительств стран-участниц организации. Россию будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время саммита президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым проведут ряд двухсторонних встреч. В частности, запланированы переговоры Йылдырыма и Медведева.

"Мы хотим, чтобы ОЧЭС была экономической, а не политизированной организацией, свободной от политических дискуссий, которые разделяют страны. Хотим, чтобы она, наоборот, их сближала. Завтра на саммите мы будем обсуждать путь, который прошла организация за 25 лет. Мы — практически одна семья, постоянно встречаемся и общаемся. Сегодня мы провели встречу глав МИД, Конечно, были и острые вопросы. Сейчас продолжается согласование декларации юбилейной сессии, во второй половине дня пройдет заседание рабочей группы по ее проекту. Конечно, у стран есть свои интересы и свои озабоченности. Декларация — это консенсус, и поэтому она должна быть принята всеми странами. Для России важно, чтобы была отражена роль ОЧЭС, которую она сыграла в прошлом, и поставлены правильные ориентиры на будущее", — сказал Небензя журналистам.

Организация Черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.