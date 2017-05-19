В Петербурге после реконструкции открылась "Первая мебельная фабрика"

С.-ПЕТЕРБУРГ 19 мая — РИА Новости. "Первая мебельная фабрика" в Петербурге в пятницу открыла производство после реконструкции стоимостью 50 миллионов евро.

"Открытие нового предприятия — это всегда позитивное событие. … Сегодня открывается, по сути, новое производство на нашей мебельной фабрике номер один", — сказал на церемонии открытия производства после реконструкции губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Как отметил, в свою очередь, директор департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Владимир Потапкин, "Первая мебельная фабрика" в настоящее время представляет собой "один из самых ярких примеров передовых предприятий, которые реализуют программу импортозамещения". "За период до 2030 года фабрика может не волноваться по поводу конкурентоспособности своей продукции, поскольку может производить продукцию, превышающую (по качеству) мировые аналоги", — отметил он.

Объем инвестиций в техническую модернизацию фабрики составил 50 миллионов евро, в том число 100 миллионов рублей были предоставлены Петербургским фондом развития промышленности в виде займа в рамках программы целевой поддержки бизнеса. В ходе реализации проекта на полное обновление двух цехов предприятия, также построен новый цех и новый складской комплекс. В результате реконструкции мощность производственных линий первой мебельной фабрики возросла в пять раз и в настоящее время позволяет производить 50 тысяч кухонных комплектов в год.