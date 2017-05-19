Рязанская и Владимирская области подписали соглашение о сотрудничестве

РЯЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Рязанской и Владимирской областями подписано на экономическом форуме "Золотое кольцо России – 50", сообщает в пятницу правительство Рязанской области.

Пятый межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся 19 мая во Владимире. В мероприятии, которое посвящено 50-летию популярного туристического маршрута России – "Золотого кольца" — принимает участие врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, который вместе с губернатором Владимирской области Светланой Орловой подписал заключенное в рамках экономического форума соглашения о взаимодействии двух регионов.

"В документе обозначены основные направления взаимодействия в области промышленности, АПК, привлечения инвестиций, науки и высоких технологий, торговли, предпринимательской деятельности, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, образования, спорта, культуры", — сообщает правительство Рязанской области.

Как отметила Орлова, оба региона имеют много точек соприкосновения. По ее словам, соседние области должны активно взаимодействовать по всем направлениям социально-экономического развития, в том числе в сфере туризма и подготовки специалистов для сферы медицины. По словам Любимова, подписание соглашения позволяет вывести взаимоотношения между регионами на качественно новый уровень, закладывает основу для формирования единого торгово-экономического и культурного межрегионального пространства.

"Мы будем в полной мере использовать эти возможности. В промышленном производстве – укреплять кооперацию, прежде всего между деловым сообществом Рязанской и Владимирской областей. Вместе они смогут эффективнее работать", – сказал Любимов. Он назвал перспективным взаимодействие в сфере привлечения инвестиций, укрепления связей между предприятиями АПК, в том числе занимающихся переработкой и сбытом сельхозпродукции.

Любимов ознакомился с выставкой промышленного и инвестиционного потенциала Владимирской области, посетил ряд площадок форума, где представлена информация о туризме как факторе роста инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития регионов. Также Любимов принял участие в пленарном заседании форума, где обсуждались вопросы продвижения новых туристических проектов и маршрутов, развитие территорий, поддержка малого и среднего бизнеса, сохранение народных промыслов, повышение конкурентоспособности российской туриндустрии.

В Рязанской области за последние пять лет объем инвестиционных вложений в индустрию туризма области составил более 4 миллиардов рублей, создано более 1000 рабочих мест, на 60% выросло количество предложений в сегменте рекреационного и событийного туризма.

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