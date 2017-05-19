Потерянное тепло: кто заплатит за износ сетей?

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Летний период для энергетиков — пора подготовки к зимним испытаниям на прочность. В ходе сезонных ремонтных кампаний специалисты пытаются выявить слабые точки системы теплоснабжения во избежание неприятных сюрпризов в новом отопительном сезоне. Однако не все тепловое хозяйство удается обновить и подлатать за лето, где-то коммуникации хронически обделены вниманием, за что в конечном итоге расплачивается потребитель.

Потери в сетях

Потери тепловой энергии в сетях и на собственные нужды ТЭЦ (котельных) в Ульяновской области в 2016 году достигли 9,5% от общего объема отпущенной потребителям энергии в регионе, говорится в материалах, посвященных развитию электроэнергетики области на 2018-2022 годы. Главным потребителем теплоэнергии в области является население, на его долю приходится 55,5% от общего количества отпущенного тепла.

Такой процент потерь далеко не самый высокий. "Если сеть в нормальном состоянии, потери падают до 3-4%. Потери 7-9% считаются средними. Бывают потери 20% или даже 30% в совсем разрушенных системах", — говорит эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Евгений Гашо.

Причиной потерь является износ тепловых сетей. В Ульяновской области, например, он составляет 62%. "Объем тепловых потерь через изоляцию на отдельных участках достигал от 1,73 до 4,77%. При этом при исчислении нормативных потерь были использованы старые нормы 1959 года, которые почти в два раза превышают современные требования. Это означает, что объем потерь на отдельных участках магистральных трубопроводов при исчислении его в соответствии с современными нормами увеличится еще почти в десять раз", — отмечается в материалах.

© Фото : Пресс-служба ДВЭУК Мини-ТЭЦ "Океанариум" на острове Русском во Владивостоке © Фото : Пресс-служба ДВЭУК Мини-ТЭЦ "Океанариум" на острове Русском во Владивостоке

Хроническое недофинансирование

Многолетнее недофинансирование и отсутствие ремонтов являются причинами неудовлетворительного состояния сетей. Например, в Рубцовске Алтайского края за отопительный период с 3 октября по 25 апреля Сибирская генерирующая компания устранила порядка 950 повреждений на тепловых сетях города. В среднем, энергетики ежедневно обнаруживали на сетях по 4-5 дефектов, сообщили в СГК.

По причине износа тепловых сетей, как показывают расчеты в материалах Ульяновской области, величина вероятности безотказной работы в отдельных случаях не превышает 0,5% при нормативном значении 0,9%. "Поэтому если не принять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет количество случаев отказов в работе тепловых сетей удвоится и справляться со своевременным устранением повреждений будет практически невозможно", — отмечается в материалах.

Есть у больших потерь и еще одна неприятная сторона. "Когда создавалась система тарифного регулирования, предполагалось, что оплата потерь до 7% закладывается в тариф, свыше — должна оплачивать энергоснабжающая организация. Как правило, чаще все идет в тариф", — говорит Евгений Гашо.

Если прикинуть, суммы выходят внушительные. Например, общие потери тепла за 2016 год в той же Ульяновской области составили 1,269 миллиона Гкал. При тарифе на тепло не менее 1000 рублей за гигакалорию, при самых приблизительных расчетах, получается больше миллиарда рублей.

Летние испытания теплосетей зачастую выявляют не десятки, а сотни повреждений, на устранение которых уходит не один день. Из-за слишком большого объема работ сроки ремонтной кампании иногда приходится продлять.

Ресурсоснабжающие организации обязаны выдерживать предельно допустимые сроки ограничения горячего водоснабжения при проведении планового ремонта сетей, уверен эксперт ОНФ в Томской области Чингис Цыренжапов.

"Сейчас допустимый срок ограничения ГВС в связи с плановым ремонтом — две недели. Но зачастую даже в официальных графиках ремонта прописан трехнедельный срок отсутствия горячей воды. Как правило, предельные сроки отключения горячего водоснабжения нарушаются, и многие жители с этим смирились. Но если позволять коммунальщикам безнаказанно превышать сроки ремонта сетей, то можно просидеть без горячей воды и месяц, и два, а порой и все лето", — отмечает эксперт.

В случае нарушения сроков ремонтов на поставщиков ресурсов могут быть наложены административные штрафы. На сегодняшний день за подобные злоупотребления предусмотрены незначительные суммы в размере 1 тысячи рублей для должностных лиц и 10 тысяч рублей для юридических лиц. В настоящее время рассматривается вопрос об ужесточении ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Для нарушителей предлагается ужесточение штрафов.