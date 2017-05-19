В Санкт-Петербурге завершился отопительный сезон

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Все теплоснабжающие организации Санкт-Петербурга с 15:00 пятницы приступили к отключению потребителей и завершению отопления зданий в городе, говорится в сообщении комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

На периодическое протапливание теплоснабжающие предприятия северной столицы перешли 17 мая.

Отопительный сезон 2016-2017 годов продлился 241 день. Несмотря холодную погоду первой половины мая этот отопительный период далеко не самый длинный в истории. "В среднем отопительный сезон продолжается 230 дней. Но были периоды и по 250 дней. Были годы, когда мы прекращали отопление второго июня", — сообщили в "ТЭК СПб".