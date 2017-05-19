В Ивановской области открылся мусоросортировочный завод

ИВАНОВО, 19 мая — РИА Новости. Первый в Ивановской области мусоросортировочный завод заработал в пятницу в областной столице, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Мощность завода составляет 120 тысяч тонн обрабатываемых отходов в год. Это позволит сортировать отходы Иванова и Кохмы, а также Ивановского и Фурмановского районов. В перспективе — увеличение мощности до 300 тысяч тонн в год. Символический старт работе предприятия дали vинистр строительства и ЖКХ России Михаил Мень и губернатор Ивановской области Павел Коньков", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что в основе технологического процесса завода — извлечение из твердых коммунальных отходов и отправление на переработку ценных утильных фракций: всех видов пластика, картона, бумаги, стекла, черных и цветных металлов. Из отходов будут выделяться самые вредные составляющие, которые ранее размещались на полигонах. В первую очередь, это отходы пластика и полимеров. Извлечение вторичных ресурсов и прессование несортируемого остатка значительно сократит нагрузку на полигоны ТКО и уменьшит их вредное воздействие на окружающую среду.

"Важно, что мы открываем первый в области мусоросортировочный завод в Год экологии. Ведь конечная цель — не только лишь решение проблемы отходов. Мы вполне обоснованно надеемся, что появление таких технологичных, современных производств, в первую очередь, внесет существенный вклад в улучшение экологической ситуации в наших муниципальных образованиях", — приводит пресс-служба слова Конькова.

Инвестором строительства выступила группа компаний "Чистое поле". Общий объем инвестиций в проект составил свыше 200 миллионов рублей. На предприятии планируется создать около 80 новых рабочих мест. Новая территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство трех таких заводов в Ивановской области, а в дальнейшем — и строительство мусороперерабатывающего комбината, добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь