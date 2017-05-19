Минфин попытается отсрочить расходование Резервного фонда в 2017 году

ВЛАДИМИР, 19 мая — РИА Новости. Необходимости в тратах Резервного фонда пока нет, Минфин будет максимально отдалять начало расходования средств Резервного фонда в текущем году и минимизировать эти траты, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Пока у нас нет необходимости трат Резервного фонда, хотя я уже говорил, что по бюджету предусмотрено использование средств Резервного фонда, тем не менее за период с начала года мы ни копейки из него не потратили. Пока мы обходимся теми доходами, которые поступают в казну и остатками, которые у нас есть", — сказал Силуанов.

"Поэтому будем максимально делать все возможное, чтобы траты Резервного фонда отнести на более поздние периоды, не задействовать нашу подушку безопасности и минимизировать эти траты", — добавил он.

"Тем не менее у нас Резервный фонд является источником финансирования дефицита бюджета. Если у нас будут выполнены те расходные обязательства, которые включены в бюджет, нам конечно придётся задействовать средства Резервного фонда. Но поскольку эти средства сейчас вложены в надёжные инструменты, приносят нам доход, поэтому такое использование средств Резервного фонда мы будем максимально отдалять с тем, чтобы и сохранить с одной стороны средства Резервного фонда, и доходности по этим деньгам", — сказал Силуанов.

"ФНБ, скорее всего, будем использовать", — сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Правительство РФ в четверг обсудило поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, подготовленные Минфином. Министерство, ожидая 1,144 триллиона рублей дополнительных доходов, предложило увеличить расходы лишь на 315 миллиардов рублей. Дефицит бюджета же в итоге сократится на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Действующий закон предусматривает 3,2% ВВП.