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Экономика

Глава ВТБ открыл торги на Лондонской фондовой бирже

17:4019.05.2017
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© AP Photo / Tom HeveziЛондонская фондовая биржа. Архивное фотоЛондонская фондовая биржа. Архивное фото
© AP Photo / Tom Hevezi

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в пятницу открыл торги на Лондонской фондовой бирже; это право было предоставлено ему в честь 10-летия IPO ВТБ и начала торгов ценных бумаг банка на Лондонской бирже, сообщает пресс-служба ВТБ.

Центральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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ВТБ первым среди российских банков провел первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской бирже в мае 2007 года, и в том же месяце ценные бумаги банка начали торговаться в Москве. Это стало крупнейшим на тот момент международным банковским IPO. Объём привлечённых средств в капитал банка составил 8 миллиардов долларов. 

"Мы сегодня отмечаем 10-ю годовщину нашего успешного IPO. Как вы, вероятно, помните, мы во время IPO имели 10 кратную переподписку, а наш банк оценили в 2,5 капитала, таким образом, показатель P/E составил для нас 23. С момента IPO ситуация для нас не всегда была простой, вы знаете обо всех финансовых кризисах, проблемах в российской экономике и санкциях. Но мы выжили и с оптимизмом смотрим в будущее", — сообщает пресс-служба со ссылкой на интервью Костина телеканалу CNBC.

Здание главного офиса банка ВТБ в Москве. Архивное фото
© Фото : ВТБ
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По данным пресс-службы, с учетом двух дополнительных размещений акций в 2011 и 2013 годах ВТБ привлек около 15 миллиардов долларов. В размещениях ВТБ приняли участие крупнейшие зарубежные и российские инвесторы, а также суверенные фонды. IPO ВТБ внесло существенный вклад в развитие экономики России и ее фондового рынка.

"За время, прошедшее с момента публичного размещения, группа ВТБ проделала огромный путь в своем развитии. Доля ВТБ на банковском рынке России выросла более чем в два раза, достигнув почти 20%, а активы выросли в 8 раз — до 11 триллионов рублей", — указывается в сообщении.

Новым важным этапом развития ВТБ, отмечает пресс-служба, стала недавно принятая группой трехлетняя стратегия развития, которая предусматривает дальнейшее улучшение операционной эффективности и существенный рост чистой прибыли — до более чем 200 миллиардов рублей (по МСФО) по итогам 2019 года.

"Мы ожидаем, что удвоим в этом году нашу чистую прибыль минимум до 100 миллиардов рублей, и в течение следующих двух лет увеличим этот показатель до 200 миллиардов рублей. Мы уделяем большое внимание внутренним изменениям. Сейчас мы интегрируем ВТБ и наш розничный банк ВТБ24. Кроме того, мы работаем над развитием нашего digital banking. В ВТБ происходит большое количество изменений и реформ, которые позволят нам увеличить нашу прибыльность и в результате добиться более высокой цены наших бумаг на рынке", — сказал Костин.

Инвестиционный банк ВТБ Капитал был создан в 2008 году и на сегодняшний день является признанным лидером в своем сегменте рынка. Сегодня группа ВТБ включает в себя более чем 10 тысяч отделений и офисов в России и за рубежом, в которых обслуживаются более чем 23 миллиона клиентов.

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