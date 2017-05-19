Ивановская область запустит проект АСИ "Точка кипения"

ИВАНОВО, 19 мая — РИА Новости. Третий в России центр проекта "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив, направленного на вовлечение экспертов, бизнеса и молодежи в реализацию Национальной технологической инициативы, откроется в конце мая в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Старт проекта запланирован на 29 мая. Сегодня Ивановская область активно включилась в работу по реализации Национальной технологической инициативы. В регионе создана команда единомышленников, состоящая из бизнеса, власти, научного сообщества и творческой молодежи, работающая в тесном контакте с АСИ", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что "Точка кипения" представляет собой центр для проведения творческих мероприятий, формирования бизнес-идей. Особый акцент будет сделан на тематике креативных индустрий и развитии рынка FashionNet как прорывного для текстильной промышленности региона. Вход в "Точку кипения" будет свободным для всех желающих. Центр оборудован полностью из внебюджетных источников.

Директор регионального департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин отметил, что компетенции региона — это текстиль, швейная индустрия, высокий ресурсный потенциал в сфере образования и науки. "Мы стремимся обрести лидерство в новых формирующихся экономических условиях, поэтому делаем ставку на технологические стартапы, создание образовательной, экономической, творческой среды, которая позволит начинающему бизнесу масштабироваться и развиваться до серьезных компаний", — приводит пресс-служба правительства области слова Лодышкина.

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