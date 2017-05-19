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Экономика

В Ивановской области продолжат строительство автодороги Жажлево-Ильинское

15:1919.05.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДорога. Архивное фотоДорога. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Строительство автодороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области будет продолжено как только позволят погодные условия и будет решен ряд технических вопросов, сообщил областной департамент дорожного хозяйства и транспорта.

Ранее в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о проведении процессуальной проверки по факту злоупотребления полномочиями при строительстве этой дороги. По предварительным данным, отметили в СК, строительство дороги началось три года назад, но вскоре прекратилось, был построен лишь один километр.

Начальник областного дорожного департамента Андрей Шукшин сообщил, что обеспечение жителей населенных пунктов на левом берегу Волги, где существуют лишь накатанные стихийные проезды, полноценным транспортным сообщением, остается одной из приоритетных задач региона, поэтому "ни о каком прекращении строительства и даже временной его приостановке речи не идет".

"В настоящее время по погодным условиям техника просто не может работать в районе строительства. Как только погода позволит, будут решены последние технические моменты, подрядная организация, осуществляющая строительство, приступит к работам в соответствии с утвержденным графиком их проведения на объекте на 2017 год", — приводятся в пресс-релизе департамента слова Шукшина.

В департаменте напомнили, что решение о сооружении автодороги Жажлево-Ильинское было принято правительством Ивановской области в 2014 году. Строительство, сметная стоимость которого в текущих ценах составила более 400 миллионов рублей, предусматривается в два этапа, в том числе 1-й этап — 9,1 километра, 2-й этап — 2,1 километра. Было получено разрешение на строительство 2-го этапа дороги, в соответствии с госконтрактом строительно-монтажные работы выполняет ООО "ДСУ-1".

По данным департамента, в 2014-2015 годах стоимость строительно-монтажных работ составила 38 миллионов рублей, на участке выполнены работы по возведению земляного полотна общей протяженностью 1 километр, устройству подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси протяженностью 0,8 километра, строительству железобетонной трубы, искусственного водоотвода. В 2016 году велись земельные и кадастровые работы для продолжения строительства 1-го этапа дороги.

"В текущем году на реализацию проекта госпрограммой Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области" предусмотрено финансирование в размере 48,7 миллиона рублей, за счет которых планируется завершить один из этапов строительства. Действительно, первоначально планировалось построить дорогу в срок до 2017 года. Но реализовать столь крупный и затратный проект для региона в такие короткие сроки пока не представляется возможным. Поэтому сейчас в планах построить объект к 2020 году", — цитируются в пресс-релизе слова Шушкина.

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