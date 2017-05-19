Камчатка презентует зимние виды отдыха и туризм на ВЭФ в сентябре

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая — РИА Новости. Камчатка представит туризм и зимние виды спорта на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках III Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке на острове Русский, сообщает пресс-служба правительства края.

Экспозиция региона будет разделена на три тематические зоны, представляющие туризм, культуру и экономику Камчатского края. Основной павильон сделают в форме снежного куба, внутри которого создадут имитацию пурги. Посетители смогут попробовать свои силы в катании на горных лыжах и сноуборде с помощью специального тренажера. Рядом с павильоном будет действовать интерактивная площадка и фотовыставка, посвященная традиционной гонке на собачьих упряжках "Берингия".

"Сегодня мы делаем большую ставку на развитие круглогодичного туризма на Камчатке. Несмотря на то, что основной поток отдыхающих приезжает на полуостров в летние месяцы, региону есть, что предложить туристам и зимой. Это горные лыжи, сноубординг, катание на собачьих упряжках и снегоходах, возможность искупаться и поправить здоровье в целебных термальных источниках. Весь спектр этих услуг и видов отдыха мы постарались отразить в экспозиции края, которую назвали "Камчатка зимняя", — цитирует пресс-служба губернатора Камчатки Владимира Илюхина.

По его словам, на Камчатке продолжается развитие туристической инфраструктуры: появляются новые гостиницы, базы отдыха, повышается уровень сервиса. Так, например, в центральной части Петропавловска-Камчатского началось строительство девятиэтажной гостиницы с деловым центром, а также возводится этническая деревня с множеством различных площадок для отдыха.

Во второй зоне участники и гости ВЭФ познакомятся с национальной культурой края и в третьей — с проектами в рамках ТОР "Камчатка".

В 2015 и 2016 годах камчатские экспозиции на "Улице Дальнего Востока" были признаны лучшими среди регионов ДФО.

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