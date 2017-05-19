Президент Молдавии примет участие в ПМЭФ

КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон совершит визит в Санкт-Петербург, где примет участие в международном экономическом форуме, который намечен на 1-3 июня.

Как написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook, в ходе встречи с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным в пятницу была отмечена положительная динамика в торгово-экономических отношениях и постоянный рост товарообмена между двумя странами за последние месяцы.

"Обсудили вопросы внутренней политики Молдавии, в частности изменения в избирательной системе, реформу правительства и предстоящий референдум об отставке генерального мэра Кишинева. Поговорили о моем предстоящем визите в Россию и участии в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 1–3 июня 2017 года", — отметил Додон.

Президент добавил, что обсудил с главой российской дипмиссии "последние продвижения в вопросе приднестровского урегулирования".