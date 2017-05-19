ФНС требует признать банкротами две структуры медиахолдинга News Media

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявления Федеральной налоговой службы России о банкротстве двух структур медиахолдинга News Media Арама Габрелянова – ООО "Медиа контент" и ООО "Айньюс", следует из информации в картотеке арбитражных дел. В самом холдинге пояснили, что это техническая процедура, связанная с "зависшими" в лишенном лицензии банке деньгами.
По его словам, через некоторое время ФНС заявил, что не получил 390 миллионов рублей налога.
"Теперь просто такая процедура. ФНС проходит эту процедуру и мы тоже ее проходим, мы понимаем, почему это делает ФНС, у нас нет в этом плане никаких претензий к ФНС, мы это делаем тоже отчасти сознательно. Это процедура, когда ФНС подает в суд иск о претензиях к нам, что не получили 390 миллионов. А мы хотим в суде доказать, что те деньги, которые мы отправили через "Унифин", чтобы их признали, что мы выполнили обязательства перед налоговой. Эта процедура нам тоже необходима — мы хотим, что руководство "Унифина", на которое, кстати, заведено уголовное дело в СК, расплатилось по своим обязательствам", — сказал собеседник агентства.
Сулейманов добавил, что холдинг в состоянии заплатить сейчас еще 390 миллионов рублей, однако не хочет потакать "Унифину", "чтобы вся ситуация сошла на нет". Кроме того, напомнил он, в этом банке остались еще 210 миллионов рублей, принадлежащих холдингу.
"Тут речь не идет о банкротстве как таковом, у нас есть деньги на счетах, Life – прибыльное медиа, у нас не было и нет никаких проблем с выплатой зарплат", — отметил он.
Комментариями Федеральной налоговой службы России РИА Новости пока не располагает.
В соответствии с российским законодательством, ФНС является федеральным органом исполнительной власти, наделенным полномочиями представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования об уплате всех обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также требования РФ по денежным обязательствам.
Как сообщал ЦБ РФ, лицензия на осуществление банковских операций у московского банка "Универсальные финансы" ("Унифин") отозвана с 15 января 2016 года. Решение об отзыве лицензии было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, как отмечает регулятор, кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. "Дыра" в банке оценена в 4,4 миллиарда рублей.