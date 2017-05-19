ФНС требует признать банкротами две структуры медиахолдинга News Media

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявления Федеральной налоговой службы России о банкротстве двух структур медиахолдинга News Media Арама Габрелянова – ООО "Медиа контент" и ООО "Айньюс", следует из информации в картотеке арбитражных дел. В самом холдинге пояснили, что это техническая процедура, связанная с "зависшими" в лишенном лицензии банке деньгами.

"Дело в том, что у всех компаний, связанных с холдингом, были деньги в банке "Унифин". Там на счетах было порядка 600 миллионов рублей. В начале 2016 года ЦБ отозвал лицензию у "Унифина", но перед 2016 годом, перед тем как забрали лицензию у банка, мы из этих 600 миллионов, которые были на счетах в "Унифине", 390 миллионов отправили на счета ФНС. Закрывался финансовый год, мы уведомили банк, что отправляем 390 миллионов на счета ФНС. Банк, видимо, уже понимая, что у него отзовут лицензию в скором времени, списывает с нашего счета деньги, 390 миллионов рублей, но не отправляет их на счета в ФНС", — рассказал РИА Новости первый заместитель генерального директора News Media Анатолий Сулейманов.

По его словам, через некоторое время ФНС заявил, что не получил 390 миллионов рублей налога.

"Теперь просто такая процедура. ФНС проходит эту процедуру и мы тоже ее проходим, мы понимаем, почему это делает ФНС, у нас нет в этом плане никаких претензий к ФНС, мы это делаем тоже отчасти сознательно. Это процедура, когда ФНС подает в суд иск о претензиях к нам, что не получили 390 миллионов. А мы хотим в суде доказать, что те деньги, которые мы отправили через "Унифин", чтобы их признали, что мы выполнили обязательства перед налоговой. Эта процедура нам тоже необходима — мы хотим, что руководство "Унифина", на которое, кстати, заведено уголовное дело в СК, расплатилось по своим обязательствам", — сказал собеседник агентства.

Сулейманов добавил, что холдинг в состоянии заплатить сейчас еще 390 миллионов рублей, однако не хочет потакать "Унифину", "чтобы вся ситуация сошла на нет". Кроме того, напомнил он, в этом банке остались еще 210 миллионов рублей, принадлежащих холдингу.

"Тут речь не идет о банкротстве как таковом, у нас есть деньги на счетах, Life – прибыльное медиа, у нас не было и нет никаких проблем с выплатой зарплат", — отметил он.

Комментариями Федеральной налоговой службы России РИА Новости пока не располагает.

Компания ООО "Медиа контент" выполняет функции редакции интернет-издания life.ru, также ей принадлежит лицензия на вещание телеканала Lifenews. Компания "Айньюс" издает газеты "Жизнь" и является редакцией ряда сайтов холдинга.

В соответствии с российским законодательством, ФНС является федеральным органом исполнительной власти, наделенным полномочиями представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования об уплате всех обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также требования РФ по денежным обязательствам.

Как сообщал ЦБ РФ, лицензия на осуществление банковских операций у московского банка "Универсальные финансы" ("Унифин") отозвана с 15 января 2016 года. Решение об отзыве лицензии было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, как отмечает регулятор, кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. "Дыра" в банке оценена в 4,4 миллиарда рублей.