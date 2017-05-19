На Ямале в 2017 году отремонтируют более 50 км региональных трасс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Дорожники в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в этом году планируют отремонтировать более 50 километров региональных трасс, сообщило в пятницу правительство региона.

"В этом году текущий ремонт предстоит на 27 километрах автодорог регионального значения. Кроме того, капитальный ремонт ждёт участки общей протяжённостью 25 километров", — говорится в сообщении.

Ремонт проведут на отрезке "Граница ЯНАО – Губкинский", где устранят просадки в дорожном полотне и отремонтируют обочины. Замена железобетонных плит планируется на участках "Пурпе – Пуровск" и "Пуровск – Коротчаево". Устранение просадок, замену барьерного ограждения и укрепление обочин выполнят на дорогах "Коротчаево – Новый Уренгой" и "ж.д. ст. Ныда – Пангоды". Ремонт ждёт и участки "Подъезд к п. Ханымей", "Правохеттинский – Старый Надым", "Старый Надым – Надым", "Подъезд к г. Ноябрьск", "Ноябрьск – Вынгапуровский". Планируется также начало ремонта трёх мостовых переходов: один на участке "Граница ЯНАО – Губкинский" и два на участке "Подъезд к п. Ханымей".

Власти уточняют, что ямочный ремонт и устранение просадок проведут на площади более 160 тысяч квадратных метров. Участки для проведения ремонта определятся осенью. В ходе обследования составляется план работ на следующий год. Весеннее обследование автодорог выявляет участки, требующие дополнительного ямочного ремонта.

"С этого года планируется ежегодно проводить полную диагностику всей сети автодорог с привлечением сторонних организаций. Это необходимо для долгосрочного планирования дорожных работ", – приводятся в сообщении слова первого заместителя директора Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Игоря Маношкина. Работа начнётся в летний период, организация-подрядчик определится путём конкурсного отбора, добавляет правительство региона.