Казна Калужской области пополнилась на 7,5 миллиарда рублей

КАЛУГА, 19 мая — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли изменения в бюджет 2017 года, согласно которым доходы региональной казны увеличены на 7,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель управления аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения аппарата Заксобрания.

"Доходы бюджета увеличены на 7,5 миллиарда рублей. Из них 6,7 миллиарда рублей — поступления из федерального бюджета. Кроме того, на 816,5 миллионов рублей увеличились собственные доходы субъекта", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что расходы бюджета увеличены на 8,1 миллиарда рублей. В частности, более двух миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства, а 1,2 миллиарда рублей дополнительно поступит на ремонт и строительство дорог. Кроме того, 1,4 миллиарда рублей направят на нужды регионального министерства строительства и ЖКХ. Пятьдесят миллионов рублей предполагается выделить на подпрограмму "Чистая вода", 225 миллионов рубелей — на перевод ряда домов в муниципалитетах на индивидуальное отопление.

"Также более 250 миллионов рублей дополучит сфера здравоохранения, 43 миллиона рублей будет направлено на реализацию программы "Обеспечение молодых семей", 44 миллиона рублей — на предоставление жилья детям-сиротам", — сообщил представитель ведомства.