Цена на нефть марки Brent поднялась выше $53 впервые с 21 апреля

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Стоимость нефти в пятницу продолжает увеличиваться, цена нефти марки Brent впервые с 21 апреля поднялась выше отметки в 53 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.03 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,90%, до 52,98 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов пятницы стоимость поднималась до отметки 53,01 доллара, впервые с 21 апреля. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% — до 49,81 доллара за баррель.

По мнению руководителя управления энергетических исследований ICIS China Ли Ли (Li Li), которое передает газета The Wall Street Journal, рост цен на нефть в пятницу вызван оптимизмом инвесторов накануне встречи стран ОПЕК. Эксперт ожидает, что стоимость нефти будет лишь "немного выше до конца месяца", значительных скачков в цене аналитик не прогнозирует.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Вопрос о продлении соглашения будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая в Вене, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая. Как ожидается, соглашение будет продлено на девять месяцев.

Ранее в совместном заявлении министров энергетики РФ Александра Новака и Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха было сказано о том, что две эти страны предложат остальным продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года. Накануне, в четверг министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа сообщил, что, по его мнению, большинство стран-участниц соглашения поддерживают это предложение.